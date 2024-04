Wiener Wasser nimmt 1.500 Trinkbrunnen in Betrieb

In Wien sorgen öffentliche Trinkbrunnen von April bis Oktober für einen leichten Zugang zu Trinkwasser, zum Beispiel auch beim Spazieren oder Laufen. Sie sind über die gesamte Stadt verteilt und auch auf Märkten, in Parks oder auf Spielplätzen zu finden. In diesem Frühjahr gehen erstmals 1.500 Trinkbrunnen im öffentlichen Raum in Betrieb, berichtete Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) am Samstag.

Die Ausweitung des Angebots sei eine Maßnahme des Hitzeaktionsplans und des Klimafahrplans. Binnen zwei Jahren seien rund 200 neue Trinkbrunnen hinzugekommen. Mit den steigenden Frühlingstemperaturen werden sie seit Ende März laufend aus der Winterpause geholt: Die Brunnen werden von der Innenstadt ausgehend in Richtung stadtauswärts aufgedreht.