Wiener verunglückt: Türkischstämmiger Ex-Politiker tot

Laut Augenzeugen ereignete sich der Unfall gegen 6.15 Uhr, als der Audi aus noch ungeklärten Gründen gegen einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen prallte. Laut serbischen Medien dürfte der Pkw-Lenker eingeschlafen sein.

In Wien kam Akpinar vor allem 2011 und 2015 in die Schlagzeilen. Das eine Mal klagte ihn eine kurdische Wifi-Trainerin wegen Verleumdung. Er hatte der Frau ein Naheverhältnis zur PKK unterstellt, um ihr beruflich zu schaden. Das andere Mal geriet der türkischstämmige Unternehmer als Mitbegründer der Liste "Gemeinsam für Wien", die bei der vorigen Gemeinderatswahl antrat, in den Fokus der Öffentlichkeit. Akpinar galt als bester Freund von GfW-Initiator Turgay Taskiran.