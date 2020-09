Wiener U4 am Wochenende zwischen Schottenring und Spittelau gesperrt

Die Wiener U-Bahnlinie U4 ist am Wochenende zwischen den Stationen Schottenring und Spittelau gesperrt. In diesem Abschnitt müssen Schwellen, Gleise und Weichen getauscht werden. Fahrgäste können auf die Straßenbahnlinie D bzw. die Ersatz-Bim E4 ausweichen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit.

Die Teilsperre beginnt am Samstag, 1.00 Uhr, und endet am Montag, Betriebsbeginn. Zwischen Schottenring und Hütteldorf ist die U4 am Wochenende wie üblich unterwegs. Auf der kurzen Strecke zwischen Spittelau und Heiligenstadt wird ein Pendelzug zur Verfügung stehen.

Am Wochenende 17./18. Oktober muss die U4 dann zwischen Karlsplatz und Landstraße gesperrt werden, kündigten die Wiener Linien an. Der Grund ist ebenfalls ein notwendiger Tausch von Schwellen und einer Weiche.