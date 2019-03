Wiener SPÖ brütet in der Therme neue Ideen aus

Mit aktuellen Umfragen will die Wiener SPÖ indes Zuversicht verbreiten: Wäre am Sonntag Nationalratswahl, kämen die Roten in der Bundeshauptstadt auf 35 Prozent. Das ist ein Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zu 2017. Die ÖVP legt freilich von 21,6 auf 23 Prozent zu, die FPÖ verliert ähnlich viel und kommt auf 20 Prozent. Deutlich legen die Neos (von 6,5 auf 10 Prozent) und die Grünen (von 5,9 auf 8 Prozent) zu.