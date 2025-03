Wiener Spekulationshäuser: Nun zweites Haus zwangsverwaltet

Die Haustor steht offen, jeder kann rein. Wie bei so vielen dieser Spekulationshäuser ist auch hier der Zutritt für Unbefugte nur allzu einfach. Der Blick, der sich hinter den Mauern des Hauses in der Othmargasse 42 bietet, ist – ebenfalls wie in all diesen Häusern – ein erschütternder. Tauben nisten in dem heruntergekommenen Zinshaus. Der Boden ist mit deren Kot gesäumt. Matratzen in dunklen Ecken deuten darauf hin, dass hier auch Hausfremde nächtigen.

© Privat Im Inneren der Othmargasse 42 nisten Tauben, Matratzen und Müll liegen am Boden

Ein Lichtblick für das Haus zeichnet sich aber ab:

Es ist – neben der Salzachstraße 46 – das zweite Gebäude, das unter Zwangsverwaltung gestellt wurde, heißt es von der Mieterhilfe der Stadt Wien. Sprich: Das Haus wird nicht mehr vom Eigentümer verwaltet, sondern von einem gerichtlich eingesetzten Sachverständigen. Denn laut Mietrechtsgesetz (MRG) kann die Durchführung notwendiger Erhaltungsarbeiten bei langsam verfallenden Gebäuden im Zivilrechtsweg verlangt werden. Notwendigen Arbeiten bisher nicht durchgeführt Und das war sowohl in der Salzachstraße als auch in der Othmargasse der Fall: „Nachdem trotz einstweiliger Verfügungen die notwendigen Arbeiten durch den Eigentümer nicht umgesetzt wurden, wurde ein Antrag auf Zwangsverwaltung gestellt“, sagt Christian Bartok, Leiter der Wiener Mieterhilfe. In der Salzachstraße sei dem schon im Sommer stattgegeben worden, in der Othmargasse erst kürzlich. Beim Bezirksgericht Brigittenau, wo das Verfahren anhängig ist, kann die Medienstelle dazu aber noch keine Auskunft geben.

© Privat Im Innenhof stehen provisorische Bauten, auch hier stapelt sich der Müll

Deutlich konkreter ist die Sachlage in der Salzachstraße: Dort gibt es seit Jahresbeginn eine neue Eigentümerin, die laut Bartok eine „ernst zu nehmende Sanierungsabsicht“ habe. Bis Mitte März muss die Eigentümerin nun einen Plan vorlegen, wann welche Arbeiten umgesetzt werden. Zwei Häuser, ein Besitzer? Einzelne Arbeiten seien sogar schon umgesetzt worden. Herumliegende Kabel sowie ein Teil des Mülls sei schon entfernt, leer stehende Wohnungen ausgeräumt und Leitungen versorgt worden. Ein Antrag auf Ausweitung der Zwangsverwaltung auf weitere Arbeiten ist noch anhängig.

© Privat In der Salzachstraße gibt es eine neue Eigentümerin. Sie muss bis Mitte März einen Zeitplan für die ausständigen Arbeiten vorlegen