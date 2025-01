Wiener Spekulationshaus: Nächste Woche beginnen die Arbeiten

Seit Juli steht ein Teil des Mehrparteienhauses nämlich unter Zwangsverwaltung. Es wird also nicht vom Eigentümer, sondern von einem gerichtlich eingesetzten Sachverständigen verwaltet. Grund dafür ist der schlechte Zustand des Hauses – und konkret einer Wohnung. Schon im vergangenen Jahr war dort die Rede von Schimmel und Feuchtigkeit. Wirklich verbessert hat sich die Situation seither nicht: „Es schaut aus wie in einer Tropfsteinhöhle“, sagt der Zwangsverwalter nun wieder vor Gericht über die Wohnung.

Denn auch dort ist die Situation dramatisch: Der Innenhof ist vermüllt, die Türen und Fenster sind zerschlagen, die Fliesen kaputt und teilweise liegen Rohre und Leitungen frei.

Zwei Gründe

Das liegt laut der Diagnose des Zwangsverwalters an zwei Gründen. Erstens: Es fehlt Geld. „Wir können gerade mal so viel machen, dass es nicht ganz so grindig ausschaut“, sagt er und entschuldigt sich umgehend bei der Richterin für seine Wortwahl. Von Juli bis 31. Jänner seien nur 16.000 Euro eingenommen worden. Damit sind die Mieten gemeint, die derzeit der Zwangsverwalter und nicht der Eigentümer des Hauses bezieht. Es zahle aber eben nur ein Teil der Mieter überhaupt Miete. Für eine Sanierung seien laut Berechnungen des Zwangsverwalters 1,2 Millionen Euro notwendig.

Der zweite Grund: „So lange Leute im Haus wohnen, die sich nicht dafür interessieren, wie es im Haus aussieht, wird sich nichts verbessern.“