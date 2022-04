Wiener sollte Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen und attackierte Polizisten

Polizisten wollten einen 24-Jährigen in Wien-Döbling in der Nacht auf den heutigen Dienstag zum Verbüßen seiner Ersatzfreiheitsstrafe abholen. Sie suchten in deswegen gegen Mitternacht in seiner Wohnung auf.

Doch der 24-Jährige weigerte sich und lief weg - weit kam er jedoch nicht. Der kurze Fluchtversuch endete im Innenhof des Wohnhauses. Dort wehrte er sich noch heftig gegen seine Festnahme, in dem er zwei Polizisten mit Schlägen und Tritten attackierte.