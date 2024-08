Eine Legende ist tot: Wiener Segelschulbesitzer verstorben

Bei Wegbegleitern ist die Betroffenheit am Donnerstag sehr groß. „Er war ein extrem hilfsbereiter Mensch, der immer da war, wenn man ihn gebraucht hat“, sagt etwa Markus Grießler, Tourismusobmann der Wirtschaftskammer Wien zum KURIER. Zudem sei er sehr innovativ gewesen und habe die Bootsvermietung auf ein neues Level gehoben. Hervorzuheben sei auch, dass ihm das ganze Gebiet der Alten Donau am Herzen gelegen sei und kontinuierlich daran gearbeitet habe, dass „das Areal den Stellenwert bekommt, den es auch verdient hat“, so Grießler. Andere Wegbegleiter sprechen von einer Art Kleinod, die Hofbauer auf der Alten Donau geschaffen habe.

Jedes Jahr zur Saisoneröffnung waren und sind bekannte Persönlichkeiten und Politiker vor Ort in der Segelschule, um mitzufeiern. So unter anderem 1994 Michael Häupl gemeinsam mit Helmut Zilk.

Hofbauer war erfolgreicher Unternehmer

Während an der Alten Donau seine Boote vor Anker lagen, war Hofbauer auch in der Lokalszene am Inselufer der Neuen Donau tätig. In der in den 90ern als "Copa Cagrana" bekannten Gegend der Donauinsel gründete er in den 1980ern unter anderem die schwimmende Open-Air-Disco "Atoll". "Auch Bootsverleih, Kabanen, 'Ufertaverne', 'Sunken City' - und nicht zuletzt die so genannten Partyboote" wurden von Weltecho als Standbeine des Familienbetriebs genannt.

Ebenso bekannt sind die nahezu täglichen Regatten auf den berühmten „Piraten“, dabei handelt es sich um Allrounder-Segelboote. Seit 2020 wird die Segelschule unter frischem Wind von den Wassersportexperten von boats2sail geleitet, man wollte Innovationen einfließen lassen. Man bietet Wiens umfangreichste Segelbootflotte und ebenso kann man Stand-Up-Puddleboards ausleihen.