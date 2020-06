Schulen diskutieren über ein Handyverbot

KURIER: Was sind die nächsten Schritte in Ihrer Schule?

Johannes Bauer: Wir befinden uns gerade in einer Diskussionsphase. Heute etwa haben die Klassensprecher und Schülervertreter darüber diskutiert. Am kommenden Freitag gibt es eine Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses. Dort möchte ich das Thema auf die Agenda setzen. Vielleicht schaffen wir eine gemeinsame Lösung.

Gibt es einen konkreten Anlassfall?

Die ständige Beobachtung, dass in den Pausen kaum mehr Kommunikation zwischen den Schülern stattfindet. Vereinfacht ausgedrückt ist es so, dass die Burschen auf dem Smartphone spielen, und zwar so, dass einer spielt und fünf schauen ihm dabei zu und die Mädchen in sozialen Netzwerken wie Facebook surfen oder nur via Chat-Plattformen wie etwa WhatsApp kommunizieren. Es gibt überhaupt keinen zwischenmenschlichen Austausch mehr, der gerade in der Schule eine Selbstverständlichkeit sein sollte.

Wie stehen Schüler zum Verbot?

Aus meinen Gesprächen mit Schülern weiß ich, dass vor allem die Kleinen gar nichts gegen ein Handyverbot in der Pause hätten. Wenn das Verbot in der Hausordnung steht, haben sie einen Grund, das Handy nicht zu verwenden. Von meiner Tochter – sie geht in das Gymnasium in der Roseggergasse in Perchtoldsdorf, wo es bereits ein Handyverbot in Pausen gibt – weiß ich, dass es funktioniert. Dort spielt niemand mehr in der Pause mit seinem Smartphone.

Glauben Sie, dass es in Ihrer Schule funktionieren würde?

Ich denke schon, aber wir wollen es nicht mit der Brechstange durchsetzen. Was wir versuchen wollen, ist eine Haltungsänderung zu erreichen. Wenn es ein Verbot gibt, dann deshalb, weil wir – Eltern, Lehrer und Schüler– es wollen. Von einem generellen Handyverbot halte ich allerdings nichts. Es gibt einfach gesellschaftliche Phänomene, denen wir uns nicht verschließen können.

Wie wollen Sie ein Verbot kontrollieren?

Ich könnte mir vorstellen, dass die Schüler einander gegenseitig kontrollieren und den Nachbarn, der mit seinem Smartphone spielt an das Verbot erinnern. Oder die Gangaufsicht passt auf. Bei groben Verstößen könnte ich mir vorstellen, dem betroffeenen Schüler kurzfristig sein Handy abzunehmen.

Wie würde das Verbot konkret umgesetzt?

Wir müssten unsere Hausordnung ändern, dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Schulgemeinschaftsausschuss, bestehend aus Eltern, Lehren und Schülern, notwendig.