Wiener Rettung: Kein Taxi mit Blaulicht

Katastrophenzug zum Stephansplatz", lautet die knappe Anweisung aus dem Lautsprecher in der Zentrale der Wiener Rettung in der Radetzkystraße. Wenige Augenblicke später verlässt das Fahrzeug mit Blaulicht und Sirenengeheul die Garage. Kurz darauf folgt ein zweiter Wagen und ein Noteinsatzfahrzeug. Ein Rettungswagen, der gerade in der Stadt unterwegs war, wurde bereits vorher in die Innenstadt umgeleitet.