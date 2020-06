Wiener Prater: Die Watschenmann-Party

Elisabeth Kolarik ist seit 1945 erst die zweite Frau an der Spitze der 80 Prater-Unternehmer. Bei ihrer Wahl zur Präsidentin, im November 2010, wurde sie von 76 Hutschenschleuderern gewählt – eine Rarität unter den oft zerstrittenen Betreibern. Mit dem KURIER sprach sie über ihre Ziele im zweiten Amtsjahr.

KURIER: 2012 ist seit Langem das erste Jahr, wo keine neuen Attraktionen geboten werden. Ist man im Prater schon zufrieden?

Elisabeth Kolarik: Im Gegenteil, die Entwicklung geht uns zu langsam.

Ihre Kollegen bräuchten doch nur zu investieren ...

Die Gründe im Prater gehören der Stadt. Wenn die Prater Service GmbH will, könnte man jeden von uns in drei Monaten kündigen.

Und daher herrscht Stillstand?

Große Fahrgeschäfte gehen in die Millionen. Keine Bank gewährt Kredite in dieser Höhe, wenn die Planungssicherheit fehlt. Die Kündigungsfrist sollte so lange bemessen werden, bis die Kredite bezahlt sind.

Im Wintersemester 2013 öffnet die neue Wirtschaftsuni an der Südportalstraße mit 20.000 Studenten. Neues Publikum für den Prater?

Da muss zuerst der Straßenstrich verschwinden. Sogar am Tag werden Männer und Väter mit Kindern von den Frauen angesprochen. Ein Skandal. Wir fühlen uns politisch alleine gelassen.

Stichwort Politik. Die Stadt strich für 2012 eine Million Euro Subvention für Infrastrukturprojekte im Wurstelprater. Ist der Sparkurs nachvollziehbar?

Das ist das Schicksal Wiens. Nichts wird ganz fertig. Die Prater Management GmbH, also der verlängerte Arm der Stadt, könnte dynamischer sein.

Wie ist das zu verstehen?

Ein Beispiel: Die beiden Geschäftsführer gehen am Freitag um 13 Uhr heim. Wir haben hier aber nicht jahrelang Zeit, um uns ein gutes Image aufzubauen.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Hutschenschleuderern und Prater Service?

Ja. Trotz U-Bahn müssen Gäste auch mit dem Pkw zu uns kommen können. Wir verlieren Besucher aus den Bundesländern. Die Verkehrssituation ist indiskutabel. Und wir laufen gegen den Straßenstrich Sturm.