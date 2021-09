Wiener Polizisten retten Frau nach Hirnblutung das Leben

Als die Polizisten in der Otto-Probst-Straße in Wien-Favoriten eintrafen, kämpfte die Frau mit Atemnot und war nicht mehr in der Lage zu sprechen. Einer der Polizisten, ein ausgebildeter Notfallsanitäter, hatte seinen First Responder Rucksack dabei und begann sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie mit einer Beutel-Masken-Beatmung.

Nach dem Eintreffen des Notarztes wurde die Frau mit Verdacht auf eine Gehirnblutung durch den Christopherus 9 in ein Krankenhaus geflogen, wobei die Polizisten die Verkehrsmaßnahmen für die Landung im nahe gelegenen Johann-Benda-Park übernahmen.

Dank dem Einschreiten der Beamten überlebte die Frau und konnte inzwischen das Krankenhaus auch bereits wieder verlassen.

