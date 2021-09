Mann stoppt Brandstifterin und wird mit Küchenmesser attackiert

Die 59-Jährige war in der Wohnung, weil sie dort einen Freund des späteren Opfers, also des eingangs erwähnten Mannes, betreute. In der Tatnacht dürfte sie Drogen genommen haben, worauf es laut Polizeiaussendung zur versuchten Brandstiftung kam.

Das spätere Opfer eilte seinem Freund zu Hilfe, als die Verdächtige gerade dabei war, die Wohnung in Brand zu stecken.

Messerattacke

Es gelang ihm, die 59-Jährige zu stoppen, woraufhin diese aber zu einem Küchenmesser griff. Die mutmaßliche Angreiferin machte mit diesem "Fechtbewegungen" in Richtung des Mannes.

Sie dürfte ihn aber nicht erwischt haben, denn bei der Attacke wurde niemand verletzt. Die alarmierten Polizisten nahmen die Frau vorläufig fest.

Die Beamten sprachen außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen die Slowakin aus.

