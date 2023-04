Wiener Polizist verspekulierte Kollegen-Gelder: 20 Monate bedingt

Ein "Totalverlust" sei immer im Bereich des Möglichen, das habe er immer klipp und klar gesagt, widersprach der Polizist der Anklage - und auch etlichen Kollegen, die im Anschluss als Zeugen aussagten. Was Richter Philipp Schnabel zur launigen Bemerkung verleitete: "Rund um Sie sind also lauter Polizeibeamte, die die Unwahrheit sagen."

Verteidiger Johannes Maximilian Fouchs legte Wert auf die Feststellung, dass ursprünglich von einem Schaden von 400.000 Euro und fast 50 Opfern ausgegangen worden sei: "22 Fälle sind aber eingestellt worden, weil sich diese Leute nicht getäuscht gefühlt haben." Überhaupt habe sein Mandant sich nicht unrechtmäßig bereichert, von den Kollegen-Geldern sei kein einziger Cent in dessen Tasche, sondern auf das Handelskonto geflossen. "Das muss man sich dann schon fragen, was sind das für Leute, die ihm geglaubt haben, dass man 5.000 Euro in einem Jahr zu 20.000 Euro machen kann. Das waren junge, aktiv im Dienst stehende Polizeibeamte, die eine durchaus anspruchsvolle Ausbildung hinter sich haben und die jeden Tag für unsere Sicherheit verantwortlich sind", bemerkte Fouchs.

Schulden

Der Verteidiger wies auch noch drauf hin, dass der Angeklagte auf Schulden in Höhe von 140.000 Euro sitze und nichts besitze außer einer Mietwohnung in Simmering und einem zehn Jahre alten Auto: "Das Geld ist ausnahmslos verspielt worden", bedauerte Fouchs. Und merkte abschließend an: "Aber nicht alles, was nicht schön ist, ist strafbar."

Die Zeugen, die vom Gericht vernommen wurden, dürften auf ihren Kollegen nicht besonders gut zu sprechen sein. "Ich habe gedacht, er hat mehr Talent als ich. Beim Traden halt. Ein Irrtum, ein Wahnsinn", sagte ein junger Beamter. Ein anderer erwähnte, der Angeklagte habe betont, die Software, die er verwende, "generiert das Risiko. Ein Verlust ist ausgeschlossen". Dieses Versprechen sei für ihn ausschlaggebend gewesen, ihm 5.000 Euro zu geben: "Ich hab' ja nicht Millionen auf der Seite gehabt. Ich bau a Haus, Herr Rat." Ein dritter Polizist hoffte, aus seinen investierten 3.000 Euro würden 20.000 Euro werden: "Ich bin davon ausgegangen, dass er weiß, was er damit macht. Er hat gesagt, das ist eine sehr sichere Sache." Darauf habe er sich verlassen: "Er ist ja Polizist."