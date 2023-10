Wiener Polizeiauto in Unfall mit Schwerverletzten verwickelt

Ein Polizeiauto krachte in der Nacht auf Freitag am Währinger Gürtel gegen den Pkw eines 30-Jährigen. Der Mann wollte gegen 21 Uhr an der Kreuzung Sechsschimmelgasse geradeaus fahren - seine Ampel zeigte grünes Licht, wird der 30-Jährige bei der Einvernahme später angeben.

➤ Mehr lesen: Teure Spritztour: Wiener Raser soll 118.000 Euro Strafe zahlen

Zur selben Zeit lenkte ein 28-jähriger Polizist einen Streifenwagen in der Sechsschimmelgasse Richtung Währinger Gürtel. "Er wollte unter Verwendung von Blaulichtlicht und Folgetonhorn die Kreuzung mit dem Währinger Gürtel geradeaus überqueren", heißt es von der Polizei. Soweit sollte es aber nicht kommen.