Wiener Polizei sucht nach diesen zwei Männern

Zur Fahndung sind derzeit zwei Männer in Wien ausgeschrieben: Die beiden stehen im Verdacht, bereits am 19. Jänner in Meidling einen 45-Jährigen ausgeraubt zu haben.

Sie sollen ihr späteres Opfer bereits bei einer Bus-Station in Ottakring angesprochen und in den selben Bus Richtung Meidling gefahren sein.