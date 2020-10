Wiener Polizei löst Corona-Party mit 70 Gästen auf

Am späten Sonntagnachmittag wurde die Polizei zu einer Pizzeria in der Lassallestraße gerufen, da sich Anrainer durch Lärm aus dem Lokal gestört fühlten. Die Beamten fanden in einem Partykeller der Pizzeria 70 Feiernde vor.

Laut Polizei habe es in dem Raum keine zugewiesenen Sitzplätze gegeben, die Anwesenden sollen auch keinen Mund-Nasenschutz getragen haben. Die Gäste seien auch nicht registriert worden, heißt es von der Polizei. Gemeinsam mit der Gruppe für Sofortmaßnahmen der Stadt Wien löste die Polizei die Feier auf. Die Gäste verließen das Lokal.

Der Lokalbesitzer und die Veranstalterin der Feier wurden nach der Covid-19-Maßnahmenverordnung angezeigt.

