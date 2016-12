Wiener Polizei hob Drogenring aus: 50 Festnahmen

Die Wiener Polizei hat einen Drogenring ausgehoben. Dabei wurden 50 Personen festgenommen.

Insgesamt wurde der Bande Suchtgifthandel im Wert von rund sechs Millionen Euro nachgewiesen. Sichergestellt wurden 17 Kilogramm Kokain und vier Kilogramm Heroin. Für den Straßenverkauf wurden die Substanzen auf 100 Kilogramm gestreckt. Die 500.000 Kugeln sind laut Polizei eine ausreichende Menge, um Wien einige Monate zu versorgen.

Die Ermittler haben nun dreijährige Ermittlungen abgeschlossen. Laut Polizei geht es in dem Verfahren um eine nigerianische Connection. Details zu dem Fall gibt die Polizei am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt.

Foto: Dominik Schreiber

Wir aktualisieren laufend.