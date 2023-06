Wiener Parkscheine mit altem Tarif noch bis Ende Juni gültig

Die Frist zum Aufbrauchen von Wiener Parkscheinen mit dem Aufdruck des bis zum 31. Dezember 2022 gültigen Tarifs (1,10 Euro je halbe Stunde Abstelldauer) endet am 30. Juni 2023. Ein Umtausch oder eine Rückgabe ist nicht möglich. Die Stadt Wien wies daher am Freitag erneut darauf hin, diese in den nächsten Tagen aufzubrauchen.

➤ Mehr lesen Sie hier: Übergangsfrist für alte Parkscheine verlängert