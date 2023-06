Wiener Öffis: X-Wagen geht am Freitag in Betrieb

Am Freitag ist es soweit: Die neue Wiener U-Bahn nimmt - unter dem Codenamen X-Wagen - ihren Betrieb auf. Auf der Linie U3 können Passagiere dann mit etwas Glück in die neue Garnitur einsteigen. Fahren wird der X-Wagen vorerst nämlich als Zusatzzug. Also außerhalb des Fahrplans, sagt eine Sprecherin der Wiener Linien. "Wenn der Zug dann eingezogen werden sollte, dann fehlt er nicht im Fahrplan."