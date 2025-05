Ein Sommer mit Lücken in den Wiener Öffis: Sperren bei S-Bahn und U4

So entfällt etwa der Zugverkehr zwischen Mistelbach und Laa an der Thaya komplett. Zwischen Deutsch Wagram und Marchegg dagegen wird der Zugverkehr in dieser Zeit eingleisig geführt. Das führt zu Fahrplanänderungen und Einschränkungen, berichten die ÖBB. Gleiches gilt auch für die Strecke zwischen Mödling und Wiener Neustadt. Allerdings deutlich kürzer, die Eingleisigkeit beginnt hier am 28. Juni und endet am 8. August.

Sperre wird es dafür aber nicht brauchen. Danach geht „NEU4“ zu Ende. „Es wird danach aber weitere Baustellen geben, wenn es nötig sein wird“, sagt Senk.

Bauarbeiten auf mehreren Bim-Linien

Abseits der zwei genannten großen Projekte wird auch auf mehreren Bim-Linien gearbeitet. Am Kärntner Ring, am Schubertring und am Universitätsring werden die Gleise getauscht. Die Linien D, 1, 2 und 71 werden dafür zeitweise kurzgeführt oder umgeleitet. Zudem finden in den kommenden Monaten Gleisarbeiten in der Schlachthausgasse und am Rennweg, in der Jörgerstraße, am Margaretengürtel und auf der Hohen Warte statt.

Im Umfeld der Baustellen der Wiener Linien werden andere Linien nicht – wie sonst üblich – in den Sommerfahrplan wechseln.

Neben den Sanierungen bauen die Wiener Linien derzeit auch ihr Netz weiter aus. Auch hier ist mit Baustellen zu rechnen. Im Herbst gehen mit den Linien 12 und 27 zwei neue Straßenbahnenlinien in Betrieb. Die Bauarbeiten für die Verlängerung der Linie 18 bis zum Stadion starten im Juni.