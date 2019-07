Wiener Öffis: Nicht das 365-Euro-Ticket, sondern Angebot zählt

Vielmehr gibt es andere Gründe, die für die Fahrgast-Zuwächse im Wiener Öffi-Verkehr gesorgt haben und noch immer sorgen: „ Wien ist aufgrund seines Angebots erfolgreich“, hieß es dazu. Das Liniennetz und der Fahrplantakt seien dicht. Überdies investiere die Stadt seit langem in den weiteren Ausbau und in die weitere Verdichtung ebendieser. „Hierin liegt auch einer der wesentlichen Faktoren der Erfolgsgeschichte des öffentlichen Verkehrs in Wien“, wurde es in der Studie auf den Punkt gebracht.

Keine langen Wartezeiten

Die sehr hohe Netz- und Taktdichte des öffentlichen Verkehrs führe zu kurzen und wettbewerbsfähigen Gesamtanreisezeiten für die Fahrgäste im Vergleich zum privaten Pkw, da Umsteigen vielfältig und ohne lange Wartezeiten möglich sei.

In der Studie wurde auch auf die Parkraumbewirtschaftung und deren Ausweitung eingegangen. Diese sei ein wesentlicher Stellhebel des „Wiener Wegs“, da sie eine verkehrssteuernde Wirkung und eine klare verkehrspolitische Signalwirkung entfalte. Überdies trage sie maßgeblich zur Verkehrsinfrastruktur bei. Denn die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung sowie aus den Strafen würden überwiegend zweckgebunden in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs fließen.