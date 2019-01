Wiener Mafia-Mord: Zeuge bald auf Kaution frei

Stefan V. darf die Justizanstalt Wien-Josefstadt schon bald verlassen. Die 20.000 Euro Kaution wurden bereits eingezahlt: Sobald sie auf dem Konto der Justiz sind und die Geldwäschestelle des Bundeskriminalamtes die Herkunft des Geldes überprüft hat, öffnen sich für ihn die Türen.

Von mehreren Kugeln getroffen

Stefan V. ist jener Mann, der am 21. Dezember in der Wiener Innenstadt von mehreren Kugeln getroffen worden war und überlebte. Sein Begleiter, Vladimir Roganovic, starb. Die Suche nach dem Täter läuft noch immer auf Hochtouren.

Auch gegen das 23-jährige Opfer aus Montenegro gibt es einen internationalen Haftbefehl. In Serbien wird der Mann wegen unbefugten Waffenbesitzes gesucht. Ein entsprechender Auslieferungsantrag der Serben wurde eingebracht. Entschieden ist noch nichts. Doch V. darf die Zeit bis zur Entscheidung in Freiheit verbringen. Voraussetzung: Er muss spätestens eine Woche nach seiner Enthaftung eine fixe Anschrift in Österreich nennen und darf das Land bis zur Beendigung des Verfahrens nicht verlassen.