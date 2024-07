Geduld im Morgenverkehr: Störungen auf der U6

Wer heute am Weg in die Arbeit auf die U-Bahnlinie U6 angewiesen ist, muss sich in Geduld üben: Auf der U6 gibt es eine Betriebsstörung. Derzeit ist kein Fahrbetrieb zwischen Michelbeuern-AKH und Burggasse, Stadthalle möglich.

Ersatzweise kann man auf die verstärkt geführte Straßenbahnlinie 5 ausweichen. Zusätzlich fahren Busse zwischen Michelbeuern-AKH und Westbahnhof. Die Wiener Linien empfehlen, großräumig auszuweichen.