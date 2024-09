Straßenbahn-Meisterschaften: Wien wird WM-Gastgeber 2025

Zunächst wird das Wiener-Linien-Team aber noch dieses Jahr den Titel verteidigen: Am 14. September nehmen die Fahrerinnen und Fahrer bei der Straßenbahn-EM teil. Seit 2012 wird die Straßenbahn-EM in verschiedenen europäischen Städten abgehalten.

Dieses Jahr findet die Europa-Meisterschaft in Frankfurt statt, bevor die WM kommendes Jahr zum ersten Mal in Österreich stattfinden wird, wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag bekanntgab.