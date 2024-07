Wenn die Wiener Straßenbahn in die Werkstatt muss

Seit 50 Jahren ist dieser Ort in einer 50.000 Quadratmeter großen Halle in Simmering: die Hauptwerkstätte der Wiener Linien. Hierhin werden die Straßenbahnen am Schienenweg gebracht, wenn sie alle sechs Jahre gewartet werden. Doch auch bei Akutschäden – beim Verschleiß von Rädern, bei kaputten Türen oder nach Kollisionen – führt der Weg nach Simmering.

Auch U-Bahn-Züge müssen gewartet werden. Da sie zu lang sind, werden nur ihre Räder in die Hauptwerkstätte gebracht. Eine Ausnahme ist die U6: Sie kann auf Straßenbahnschienen fahren. In der Nacht – denn sie ist zu breit für Gegenverkehr – werden so einzelne Züge der braunen U-Bahnlinie in die große Halle geführt.