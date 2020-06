Rekorde bei Jahreskarten und Fahrgästen

Die Wiener Linien nähern sich der magischen Milliardengrenze. 931,2 Millionen Fahrgäste – die Sprachregelung der Wiener Linien für Einzelfahrten – wurden im abgelaufenen Jahr gezählt. Die bisherige Bestmarke lag bei 907 Millionen Fahrgästen und wurde 2012 aufgestellt (siehe Grafik).

„Diese Zahlen belegen, dass der öffentliche Verkehr in Wien weiter an Attraktivität gewonnen hat“, sagte Öffi-Stadträtin Renate Brauner am Dienstag. Für sie ist der neue Rekord nach der Delle von 2013 die Bestätigung, dass man nur mit Qualität Fahrgäste dazugewinnen könne. Dazu zählt auch der Netzausbau. Vor allem die neue U2 brachte im Vergleich zum Jahr 2013 einen deutlichen Anstieg. Aber auch die Intervallverdichtungen auf der U6 und der Straßenbahnlinie 43, sowie die Anschaffung der neuen Gelenkbusse sollen zum Plus beigetragen haben.