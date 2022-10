Wiener Linien reduzieren Temperatur in den Öffis um zwei Grad

Die Wiener Linien reagieren auf die Energiekrise mit einem Maßnahmenpaket. So wird die Temperatur in U-Bahnen und Straßenbahnen um zwei Grad reduziert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch die Beleuchtung wird eingeschränkt. Schriftzüge der Wiener Linien werden ausgeschaltet, Kunstwerke in den Stationen werden künftig nicht mehr eigens angestrahlt. Die Maßnahmen soll es vorerst im Herbst und im Winter geben.