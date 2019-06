Wiener Linien: Am Samstag beginnt Teilsperre der U4

Am kommendem Samstag, 29. Juni (ab 00:40 Uhr) bis einschließlich 1. September kann die U4 zwischen den Stationen Karlsplatz und Längenfeldgasse nicht fahren. Binnen zwei Monaten wird in diesem Bereich die Strecke vom Fundament bis zu den Gleisen komplett erneuert.

Zudem werden in den Stationen Margaretengürtel und Kettenbrückengasse die Bahnsteige, die Stiegen in den Otto-Wagner-Stationsgebäuden und der Bodenbelag in den Foyers saniert.

Alternativrouten

Während der Teilsperre zwischen Karlsplatz und Längenfeldgasse empfehlen die Wiener Linien großräumig auf die Linien U3 und U6 auszuweichen. Diese zwei U-Bahnlinien sowie die Straßenbahnlinie 6 und die vier Buslinien 13A, 14A, 57A und 59A werden von 29. Juni bis einschließlich 1. September in dichteren Intervallen unterwegs sein.

Wer sein Ziel direkt im Baustellenbereich hat, kann auch auf die Busse der Zusatzlinie U4z umsteigen. Aufgrund der Intervallverdichtungen stehen den Fahrgästen auf diesen Linien täglich 103.000 zusätzliche und somit insgesamt 630.000 Plätze zur Verfügung.