Wiener Krankenschwestern in Not

Christine Löwenpapst hatte schon Kopfschmerzen, Herzinfarkte und Hirnblutungen, sagt sie. "Tag für Tag kommen Patienten mit unterschiedlichsten Problemen zu uns in die internistische Notfallambulanz." Die Wienerin arbeitet seit 20 Jahren als Pflegerin im Kaiser-Franz-Josef-Spital. "Ich liebe meinen Beruf", sagt sie, "aber jetzt ist eine Grenze überschritten." Die 45-Jährige ist eine von knapp 1000 Pflegern, die vergangene Woche vor das Wiener Rathaus zogen. Mit Leinwandprojektoren setzten sie den Sitz des Bürgermeisters in Flammen und forderten mehr Personal, mehr Geld und "Mehr Zeit für Menschlichkeit". Sogar von Streik ist bereits die Rede. Im Rathaus schrillen seither die Alarmglocken. Eine rote Gewerkschaft, die eine rote Stadträtin öffentlich derart massiv kritisiert - das hat es im Konsens orientierten Wien lange nicht gegeben.



Doch was drängt Menschen wie Löwenpapst, die Tag für Tag an der Bettenfront ihr Bestes geben, plötzlich auf die Straße? "Wir betreuen immer mehr Patienten in immer kürzerer Zeit", sagt die Mutter eines Sohnes. Personal wird nicht oder nur sehr spät nachbesetzt. Weniger Pfleger müssen dieselben Dienste schupfen. "Burn-out war vor wenigen Jahren noch kein Thema. Heute sehr wohl." Immer mehr Zeit gehe für Papierkram und Putzdienste drauf. Noch in den 80er-Jahren gab es für Dokumentationszwecke ein Buch für alle Patienten einer Station. Heute führt das Pflegepersonal über jeden einzelnen Patienten ein eigenes Dossier. "Wenn das so weiter geht, droht der Kollaps", ist Löwenpapst, die selbst auch in der Personalvertretung tätig ist, überzeugt.