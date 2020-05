Udo Janßen wird neuer KAV-Direktor

„Es gilt das starke öffentliche Gesundheitswesen in Wien gut für die Zukunft aufzustellen“, sagt Janßen in einem ersten Statement. Auf den neuen Generaldirektor wartet freilich eine Mammutaufgabe: Mit mehr als 30.000 Mitarbeitern und einem Gesamtbudget von über 3,7 Milliarden Euro ist der KAV europaweit einer der größten Spitalsträger.

Bereits als Stellvertreter war er federführend an der Umsetzung des Spitalskonzepts 2030 beteiligt. Künftig wird es in Wien nur mehr sechs Gemeindespitäler geben, wobei in drei Versorgungsregionen jeweils zwei Krankenhäuser einander ergänzende Schwerpunktzentren bilden sollen.

Als dieses Konzept vor wenigen Monaten im Detail präsentiert worden war, sorgte dies bei etlichen der betroffenen Spitalsmitarbeiter für Kritik. Viele fürchten, Opfer der Umstrukturierungsmaßnahmen zu werden.