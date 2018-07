Wiener Kino unter Sternen ist verglüht

Im Rathaus wird der Rückzug bedauert – aber kritisiert, wie dieser erfolgte. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) bedankte sich bei den Organisatoren. Es sei allerdings schade, dass diese nicht das Gespräch mit der Stadt gesucht hätten, hieß es. Gleichzeitig verwies eine Sprecherin darauf, dass das Sommerkino am Karlsplatz pro Jahr 100.000 Euro an Subvention – die höchste aller geförderten Open-Air-Filmfestivals – erhalte.

Terrassenkino

Eine Ausweichmöglichkeit steht indes schon in den Startlöchern – allerdings in einem anderen Ambiente. Von Freitag bis 2. September flimmern an den Wochenenden auf den Multiplex-Terrassen der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf heimische Filme, Blockbuster und Konzerte über die Leinwand (freitags und samstags ab 19 Uhr, sonntags ab 16 Uhr). Welcher Streifen an den Samstagen gezeigt wird, entscheidet übrigens das Publikum: Per Voting auf der SCS-Filmterrassen-Facebookseite.