Wiener Jubiläumswarte mit grüner und weißer Farbe beschmiert

Die Jubiläumswarte in Wien-Ottakring ist mit vornehmlich grüner und weißer sowie etwas blauer Farbe beschmiert worden. Das Mauerwerk des Aussichtsturms auf dem Gallitzinberg am westlichen Stadtrand sei "von oben bis unten" verunziert worden, berichtete die Polizei, die von einem Spaziergänger verständigt worden war, am Sonntag. Die Sachbeschädigung dürfte am Freitag oder Samstag verübt worden sein.

