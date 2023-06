Wiener Integrationsrat will leichteren Zugang zu Staatsbürgerschaft

Rechtsparteien dagegen

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) lehnt die Forderungen nach einem "leichteren und automatischen Erhalt" der Staatsbürgerschaft ab. Diese sei ein "hohes Gut" und "aus guten Gründen an längeren Aufenthalt, Erfordernisse in der Integration und die wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit geknüpft", sagte sie in einem Statement.

In einem Aufweichen sieht sie eine Gefahr für den Sozialstaat und neue Migrationsströme. Integrationsprobleme würden sich nicht in Luft auflösen, indem man Menschen die Staatsbürgerschaft verleihe, forderte Raab die Stadt Wien auf, "die Augen zu öffnen, die Integrationsthemen offen anzusprechen und in den Bezirken endlich zu handeln."

"Am Staatsbürgerschaftsrecht darf nicht gerüttelt werden", pochte auch Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer in einer Presseaussendung. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft solle "der Abschluss eines gelungenen Integrationsprozesses sein und nicht der Anfang." ÖVP-Wien-Integrationssprecherin Caroline Hungerländer fordert zunächst Datensicherheit. Denn die Stadt habe "bis heute keine Ahnung, wie viele Personen die Staatsbürgerschaft eigentlich schon beantragen könnten und warum sie es dennoch nicht tun."

Auch die Freiheitlichen vertreten diese Linie. Der Wiener Landeschef Dominik Nepp sah nach den türkischen Feiern in Favoriten nach der Präsidentschaftswahl in der Türkei die Forderung nach leichterem Zugang zur Staatsbürgerschaft als eine "Provokation der Sonderklasse". Offenbar versuchten SPÖ und Neos mit der Einbürgerung "von integrationsunwilligen und kriminellen Sozialmigranten billige Wählerstimmen zu lukrieren". Die FPÖ fordert ein Aussetzen der Staatsbürgerschaftsvergabe für Nicht-Europäer.