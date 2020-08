Wiener Gürtel: Polizei beschlagnahmt Drogen und Bargeld

Bei einer Schwerpunktaktion am Wiener Gürtel hat das Landeskriminalamt am Sonntag zahlreiche Delikte aufklären können: Ein 34-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau sollen etwa am Gumpendorfer und Lerchenfelder Gürtel wegen Drogendelikten festgenommen worden sein. Ein weiterer 30-jähriger Österreicher wurde deswegen angezeigt. Zudem wurde ein 41-Jähriger, der wegen Diebstahls gesucht wurde, festgenommen.

Rund 8.500 Euro Bargeld

Insgesamt stellten die Beamten bei der Aktion rund 8.500 Euro Bargeld, rund 130 Drogenersatz-Tabletten, 50 Tabletten mit psychotropen Stoffen, Heroin, Amphetamine und Marihuana sicher. "Dank dem engagierten Einsatz der Polizisten des Landeskriminalamts Wien konnte erneut ein wesentlicher Beitrag für die Sicherheit im öffentlichen Raum geleistet werden", heißt es in einer Aussendung der Polizei..