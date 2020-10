Wiener Friseur lässt Kunden noch einmal mit Schilling zahlen

Vor 18 Jahren

Am 1. Jänner 2002 wurde der Euro als Bargeld in den zwölf damals beteiligten Euroländern eingeführt. Darunter war auch Österreich. Zwei Monate lang konnte man damals noch in Euro und Schilling zahlen. Danach wurde der Schilling zu einem nostalgischen Stück für Vergangenes und Reisen in Europa fühlte sich plötzlich anders an.

Der Schilling war von 1925 bis 1938 und von 1945 bis 2002 die Bargeldwährung in Österreich. Dei Banknoten und Münzen der letzten Schilling-Serie, die zum Zeitpunkt der Euro-Einführung die aktuellen gesetzlichen Zahlungsmittel in Österreich waren, können ohne zeitliches Limit bei der Österreichischen Nationalbank gegen Euro umgetauscht werden.1 Euro = 13,7603.