Wiener Freizeitpädagogen demonstrieren am 8. November

Die dritte Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern der Sozialwirtschaft war vergangene Woche nach zwölf Stunden ergebnislos unterbrochen worden, die Arbeitnehmervertretung hat deshalb für 8. bis 10. November Betriebsversammlungen angekündigt. Während laut Gewerkschaft GPA in sensiblen Bereichen wie der Pflege der Betrieb in dieser Zeit aufrechterhalten wird, wird es an den Schulen am 8. November keinen generellen Journaldienst geben. Diese könnten gegebenenfalls in Absprache mit der Bildungsdirektion einen Notbetrieb organisieren, hieß es auf Anfrage der APA.

An offenen Ganztagsschulen entfällt die Nachmittagsbetreuung. An verschränkten Ganztagsschulen, wo sich Unterricht, Lern- und Freizeit normalerweise abwechseln, werden die Bildungsblöcke zusammengezogen und die Schule endet um 14 Uhr. Vom Zentralausschuss der Pflichtschullehrer wurde laut Medienberichten bereits klargestellt, dass weder Lehrer noch Direktoren für die Nachmittagsbetreuung einspringen würden. Man zeige sich solidarisch.