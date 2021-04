Wiener FPÖ-Parteitag: Auch Hofer und Kickl werden das Wort ergreifen

Beim Wiener FPÖ-Parteitag am Sonntag wird nicht nur der designierte Parteiobmann Dominik Nepp das Wort ergreifen, sondern auch die beiden Spitzenvertreter der Bundespartei. Sowohl Parteiobmann Norbert Hofer als auch Klubobmann Herbert Kickl stehen mit kurzen Reden am Programm, wie ein Sprecher der APA am Freitag auf Anfrage mitteilte. Bei dem Treffen wird Nepp offiziell zum Vorsitzenden der Landespartei gewählt.