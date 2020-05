Wiener Experten berechneten: Nicht mehr Tote in der Corona-Krise

144 Menschen sind in Wien mit Stand Montag, 11. Mai, am oder mit dem Coronavirus gestorben. So viele wie in keinem anderen Bundesland. Das klingt erst einmal dramatisch – vor allem, da in den vergangenen Tagen auch die Zahl der Neuinfektionen Schlagzeilen gemacht hatten.

Schaut man sich die Zahlen jedoch genauer an, zeigt sich ein anderes Bild. Unbestritten, jeder Todesfall ist tragisch. Doch bricht man die Daten auf Einwohnerzahlen herunter, zeigt sich, dass Wien auf rund 7,6 Tote pro 100.000 Einwohner kommt, Tirol aber auf rund 14 und die Steiermark auf rund 11.

Und noch etwas haben die Statistiker der Stadt herausgefunden: Seit dem Ausbruch der Virusinfektion sind in Wien nicht mehr Menschen gestorben als statistisch erwartet.