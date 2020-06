Scharfer Gegenwind für geplantes Hochhaus

Wiens Höhenwachstum geht munter weiter: Am Donnerstag wurde der Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs für das Areal Hotel Intercont / Eislaufverein / Konzerthaus präsentiert. Das Konzept des brasilianischen Architekten Isay Weinfeld sieht einen 73 Meter hohen Turm vor, der das Hotel deutlich überragen und Eigentumswohnungen sowie Appartements mit Hotelservice beherbergen wird.

Das Intercont selbst wird nicht neu gebaut, aber umfassend renoviert. Komplett umgekrempelt wird die in die Jahre gekommene Anlage des Eislaufvereins: Rund zehn Prozent der für das Gesamtprojekt vorgesehenen 220 Millionen Euro fließen in ihre Neugestaltung. Die 6000 m² große Freiluft-Eislauffläche soll erhalten bleiben. Auf Heumarkt-Seite entsteht laut Plan ein viergeschoßiger Trakt mit einer Indoor-Eishalle und einem Turnsaal für die Schulen in der Nachbarschaft. Auch eine Schwimmhalle mit einem 50-Meter-Becken könnte auf dem Areal entstehen.