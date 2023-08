Drogen-Beratungszentrum untersuchte 1.800 Proben: Wovor gewarnt wird

Levimasol ist ein für den Menschen gesundheitsgefährdendes Wurmmittel für Pferde und andere Paarhufer, die Substanz war ehemals als Appetitzügler ("Menocil") von den Arzneimittelbehörden zugelassen, ehe es bereits 1968 vom Markt genommen wurde. Das Mittel kann zu allergischen Reaktionen und Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems, aber auch zu Veränderungen des Blutbildes führen.

Koffeein als Streckungsmittel

In vielen der Speed-Proben fand sich hingegen Koffein als Streckungsmittel, mit ebenfalls gesundheitsschädigendem Potenzial. Bei den Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS), sie wurden in rund acht Prozent aller untersuchten Proben nachgewiesen, fand sich in fast der Hälfte eine nicht erwartete Substanz - womit die Zahl der unerwarteten Fälle von 3,1 Prozent 2021 auf 3,7 Prozent im Jahr 2022 gestiegen ist.