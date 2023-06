Bereits zwei Tote: Alarm um Ecstasy-Pillen in Deutschland

Die Polizei nahm den Angaben zufolge am Montagabend vier Tatverdächtige im Alter von 16, 17, 17 und 37 Jahren fest. Alle vier haben sich laut Polizei bisher nicht zu dem Geschehen geäußert. Ihnen werden der Handel und die Weitergabe von Betäubungsmitteln an minderjährige Personen vorgeworfen.

Bereits ein Todesopfer

Am Wochenende war bereits im benachbarten Bundesland Brandenburg eine 15-Jährige gestorben - mutmaßlich ebenfalls infolge von Drogenkonsum, wie es von der Staatsanwaltschaft hieß. Eine Obduktion soll die Todesursache klären. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben auch einen möglichen Zusammenhang mit dem Tod der 13-Jährigen aus Altentreptow im Blick.

Dieses Mädchen war nach Polizeiangaben am Montag im Klinikum in Neubrandenburg gestorben. Am Abend des gleichen Tages fanden Polizeibeamte die 14-Jährige in Neubrandenburg auf einem Gehsteig liegend.