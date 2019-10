Ludwig kritisiert Telekom nach Notruf-Ausfall

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Mittwoch, am Rande eines Medientermins noch einmal zum flächendeckenden Ausfall der Notrufnummern in Österreich am Montag Stellung bezogen. Ausdrücklich lobte der Stadtchef die Reaktion der Wiener Blaulichtorganisationen auf die Notsituation - namentlich Berufsrettung und Berufsfeuerwehr.

Die Mitglieder des sogenannten "K-Kreises", eines Zusammenschlusses der sicherheitsrelevanten Dienststellen und Einheiten in der Stadt, hätten unmittelbar reagiert und sich vernetzt. "Mein Dank gilt all jenen, die am Montag in einer unvorhersehbaren Situation, an der sie keine Schuld hatten, gut reagiert haben", so Ludwig.