Wiener Betriebe suchen händeringend nach Technikern

Generell wird mehr Praxisbezug gefordert, betont Ruck. Er bekräftigt den Wunsch nach einem Pflichtfach „Wirtschaft“ und fordert, die Ausbildungsreife von Schulabgängern sicherzustellen. Czernohorszky wünscht sich vom Bund einmal mehr einen HTL-Ausbau in Wien. Immerhin werde die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen in Wien in den nächsten Jahren um rund 10.000 Jugendliche wachsen.

Digitalisierungsoffensive

Was die Stadt von sich aus bereitstellen könne, werde bereitgestellt, betont Czernohorszky. " Wien ist eine wachsende Stadt. Darum haben wir allein in den vergangenen fünf Jahren 530 neue Klassen im Pflichtschulbereich geschaffen."

Gemeinsam mit dem Finanzstadtrat Peter Hanke habe Wien zudem eine Digitalisierungsoffensive in den Schulen gestartet, in Zuge derer alle Berufsschulen, Polys und Mittelschulen mit leistungsfähigen WLAN ausgestattet wurden. "Dafür investieren wir insgesamt 40 Millionen Euro bis 2022. Darüber hinaus testen wir auch neue Anwendungs- und Lernmöglichkeit. Mit dem Wiener Bildungsserver und dem BildungsHUB der Bildungsdirektion haben wir zwei sehr gute Anlaufstellen für alle interessierten Lehrer."

Die letzten Bildungsstandard-Erhebungen sieht der Ressortchef als Bestätigung. Hätten sie doch gezeigt, "dass ein genaues Hinschauen auf die Leistungen der Schüler und eine gezielte Schulentwicklung einen Unterschied machen können: Gerade die Kinder aus Arbeiterhaushalten oder mit anderer Muttersprache haben ihre Ergebnisse verbessert, die Risikogruppen schrumpfen." Das sei das Ergebnis "harter Arbeit der Lehrkräfte vor Ort und von gezielter Schulentwicklung auf Basis wissenschaftlich fundierter Rückmeldungen an die Schulen".