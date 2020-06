Behörden decken neue Tricks der Bettler-Szene auf

25 Menschen eingepfercht in einer 20-Quadratmeter-Wohnung, das ist die Lebensrealität der Bettler in Wien. Wo früher ganze Häuser von Bettler-Syndikaten gekauft wurden, änderten die Hintermänner nun ihre Taktik, um ihre Spuren besser zu verwischen. Zwei der gefundenen Wohnungen befanden sich in normalen Wohnhäusern in der Stadt, wo Bettler Tür an Tür mit den Mietern leben.

In der Vorweihnachtszeit startete die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien gemeinsam mit der Polizei eine Schwerpunktaktion zum Bettlerproblem. Zehn Tage lang waren Teams auf den Märkten unterwegs und hielten in dieser Zeit 115 Bettler an. Die Hälfte davon musste mit zur Polizei, weil sie entweder aggressiv bettelten oder bereits etwas gegen sie vorlag. Einige der Aufgegriffenen konnten mit Taschen- oder Trickdiebstahl in Verbindung gebracht werden. "Die zumeist verhängte Strafe um die 100 Euro wurden vom Großteil als Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt", erklärt Polizist Alexander Schinnerl.