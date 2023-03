Wien: Bankräuber stellte sich nach sechs Tagen bei Polizei

Nach einem Banküberfall in Wien-Margareten hat sich am Dienstag der mutmaßliche Täter bei der Polizei gestellt. Der 41-Jährige kam in eine Inspektion in Rudolfsheim-Fünfhaus und zeigte sich geständig. Der Österreicher wurde sofort festgenommen. Der Mann war vor sechs Tagen mit einer schwarzen Pistole bewaffnet in eine Bank gekommen und war er mit einem schwarzen Fischerhut, verspiegelter Sonnenbrille und einem schwarzen Tuch über der unteren Gesichtshälfte maskiert.