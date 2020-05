Wiener Ball will Kulturerbe-Status zurück

Doch eben diese Etikette sorgte in den vergangenen Jahren zumindest in einem Fall für Aufsehen. Der Ball des Wiener Korporationsringes (WKR) in der Hofburg tanzte aus der Reihe. Die extreme Rechte des In- und Auslands traf sich im Herzen Wiens zum Walzer. Die Aufregung erreichte 2012 ihren Höhepunkt. Die Österreichische UNESCO-Kommission erkannte in der Folge der Dachmarke „Wiener Ball“ – und somit auch Opernball und Co. – den Status als immaterielles Kulturerbe ab. Auch heuer findet der bisherige WKR-Ball unter anderem Namen (Akademikerball) und mit einem anderen Veranstalter wieder in der Hofburg statt.

Ist der Kulturerbe-Status der UNESCO damit auf ewig verloren? Nein. Am Freitag hieß es bei der österreichischen Teilorganisation der UNO: „Mit einer bereinigten Liste könnte der Status erneut beantragt werden.“ Susanne Schöner, Vorsitzende des Komitees der Wiener Traditionsbälle, sagt: „Das Kulturerbe bleibt unser Ziel. Wir werden dieses Ziel weiterverfolgen.“ Ob die Einreichung der Liste – ohne WKR- und Akademikerball – heuer angedacht ist? „Möglich ist das schon.“