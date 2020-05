Augarten: Öffnung der geheimen Gärten

Unbefugten ist der Zutritt verboten" steht groß auf einem Warnschild auf dem zwei Meter hohen Alu-Zaun nahe dem Augartenspitz. Es ist jener Zaun, der das private Areal der Sängerknaben vom öffentlichen Teil des Augartens trennt. Und es ist jener Zaun, der der Öffentlichkeit den Zugang zum versteckten Englischen Garten und zum Klassizistischen Umlauft-Parterre des Wiener Augartens versperrt.

Während dort an diesem Vormittag niemand zu sehen ist, wuselt es im Hauptteil des Augartens vor Menschen. Sie liegen in der Wiese und genießen die Sonne, absolvieren ihre Laufrunden oder gehen einfach ein paar Schritte spazieren. Im Englischen Garten spielen zur gleichen Zeit nur einige Sängerknaben einen Ball hin und her.