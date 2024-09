Wiener attackierte Hotelmitarbeiter und Polizisten: Mehrere Verletze

Ein Mann hat Dienstag zeitig in der Früh in einem Wiener Hotel in Hernals dermaßen randaliert, dass die Polizei alarmiert werden musste. Der 28-Jährige forderte zunächst ein Frühstück, dann einen Job. Weil er beides nicht erhielt, stieß er eine Mitarbeiterin gegen die Wand, sodass sie mit dem Kopf gegen eine Kante prallte.