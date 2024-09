10-Jähriger in Wien-Penzing von Polizeiauto angefahren

Ein 10-jähriger Bub wurde Dienstag Nachmittag von einem Streifenwagen der Polizei angefahren.

Der Unfall ereignete sich in der Hochsatzengasse in Wien-Penzing. Die Beamten befanden sich gerade in einer Einsatzfahrt. Die Fahrtgeschwindigkeit war laut Angaben der Polizei allerdings stark reduziert, da sich in der Nähe eine Straßenbahn-Haltestelle befand.